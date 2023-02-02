Депутат Госдумы Хинштейн заподозрил председателя самарского суда в фотошопе

На официальном сайте Шестого кассационного суда общей юрисдикции на фото председателя учреждения Александра Ефанова не оказалось его наручных часов Breguet. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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«Честнейший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов заметает следы. Видно, что здесь поработали фотошопом»,— пишет депутат. По словам парламентария, эти часы внешне неотличимы от швейцарских Breguet стоимостью не менее 16 млн руб., что составляет две годовые зарплаты Александра Ефанова.

«В интернете сохранилось немало его снимков, как с этими часами, так и с другой люксовой моделью Ulysse Nardin. Всех их не отфотошопить. Как не отфотошопить и многочисленные квартиры, участки, дома и дорогие иномарки, записанные на судью и его родственников… Кстати, на людях он появляется теперь в скромных пластиковых часах. Ему есть что скрывать и что терять»,— считает депутат.

«Комментарии на подобные высказывания мы не даем»,— ответили «Ъ» в пресс-службе суда.

Согласно декларации Александра Ефанова, его годовой доход за 2021 год составил 8,6 млн руб. В совместной с супругой собственности председателя суда находится квартира, две кладовые и два машино-места. За 2021 год сын председателя суда, руководитель департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Иван Ефанов задекларировал годовой доход 5 млн руб. В собственности у чиновника 2 земельных участка, 11 квартир, 3 нежилых помещения и прочее. В его автопарке — автомобиль BMW, снегоход и прицеп.

В декабре минувшего года Александр Хинштейн обратился в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. По данным депутата, председатель суда «разъезжает по региону» на Toyota Sequoia, принадлежащей коммерческой организации. Согласно информации парламентария, автомобиль принадлежит ООО «Управляющая компания "Сервис Тон-Авто"» (входит в автомобильный холдинг «Тон-Авто»), подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину.

Предприниматель рассказал, что автомобиль Toyota Sequoia был куплен для себя, но позже он решил сдать транспорт в аренду Александру Ефанову как частному лицу. «Все техническое обслуживание и ремонт производится за счет Александра Ефанова, так как машина негарантийная»,— отметил Александр Курылин. Глава «Тон-Авто» добавил, что между холдингом и кассационным судом нет никаких отношений.

Ранее Александр Хинштейн также потребовал проверить действия председателя Шестого кассационного суда из-за покупки им земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Александр Ефанов выкупил его летом этого года у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был его сын Иван Ефанов. О начале проверки пока не сообщалось.

Подробнее о просьбе Александра Хинштейна проверить Александра Ефанова на коррупцию — в материале «Ъ» «У депутата появились вопросы по существу».

Ани Айвазян, Самара