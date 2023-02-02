В Нижнем Тагиле арестовали второго полицейского, в служебной машине которого погиб задержанный

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила избрал меру пресечения в отношении 22-летнего сержанта Павла Горшкова. Как сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области, его также заключили под стражу до 29 марта. Напомним, Павла Горшкова и 27-летнего лейтенанта Максима Окучина обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Свидетелем по делу проходит 25-летний старший сержант Максим Ковайкин.

По версии следствия, днем 29 января 2023 года обвиняемые задержали и доставили в отдел полиции № 17 гражданина Сергея Шамрина, который в тот же день скончался от полученной им при помещении в служебный автомобиль травмы. Как сообщалось ранее, экспертиза установила, что у мужчины был перелом шейного позвонка. Полицейских задержали в процессуальном порядке.

Однако, как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, избрание меры пресечения даже в виде содержания под стражей еще не является подтверждением виновности сотрудников ППС полиции Нижнего Тагила. «Такая мера, как правило, избирается с целью максимально объективного расследования обстоятельств произошедшей той или иной криминальной истории»,— уточнил он.

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Диана Сунагатуллина