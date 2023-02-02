В Крыму задержали участника украинского крымскотатарского батальона

В Крыму задержан участник запрещенного в России крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального отделения ФСБ.

По данным правоохранителей, мужчина отправился на Украину в 2016 году, добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование и принимал активное участие в его деятельности. Спустя несколько лет он вернулся в Крым, не сообщив об этом правоохранительным органам, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Севастополе также был задержан участник крымскотатарского добробата, который, по данным правоохранителей, также покинул полуостров в 2016 году и отправился на Украину, вступив там в незаконное вооруженное формирование.

Верховный суд России в 2022 году признал добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, сформированный бывшим вице-премьером Крыма, организатором блокады полуострова Ленуром Ислямовым, террористической организацией.

Александр Дремлюгин, Симферополь