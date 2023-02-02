Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NYT: эмбарго на нефтепродукты из РФ ударит по европейским автомобилистам

Эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов в ЕС, которое вступит в силу 5 февраля, создает риски для большинства европейских дальнобойщиков и до 40% автомобилистов из-за возможного дефицита и резкого роста цен на дизельное топливо, считают аналитики The New York Times.

Газета отмечает, что фьючерсы дизеля в Европе растут в цене еще до вступления эмбарго в силу. При этом дизельное топливо по-прежнему играет важнейшую роль в экономике ЕС. По оценкам NYT, помимо дальнобойщиков дизель используют до 40% автомобилистов ЕС. В 2022 году Россия поставила в ЕС около половины всего дизельного топлива, импортируемого в Европу, объемом около 700 тыс. баррелей в сутки, сообщает издание.

Эксперты NYT считают, что российские поставки дизеля в Европу будет трудно заместить в короткое время. Газета сообщает, что нефтеперерабатывающие компании ЕС последние недели перед введением эмбарго наращивали резервы топлива. По мнению аналитиков, Европе предстоит нарастить импорт дизеля из других нефтеперерабатывающих держав. Среди них — Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Индия, Китай и США.

Россия, по мнению экспертов издания, может перенаправить поставки дизеля в Западную Африку, где энергетические компании разрешают более высокую концентрацию загрязняющих веществ, чем в ЕС. При этом эмбарго, отмечают аналитики, сильно ударит и по российской экономике — после 5 февраля РФ может потерять более половины рынков сбыта своих нефтепродуктов в сравнении с 2021 годом. В частности, российские нефтепродукты, возможно, не будут пользоваться спросом в Индии, у которой достаточно подобного сырья.

Государства ЕС, G7, Австралия, Норвегия и другие страны ввели потолок цен на поставляемую из России нефть на уровне $60 за баррель 5 декабря 2022 года. 20 января коалиция стран Запада согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут). Ограничение вступит в силу 5 февраля.

Подробнее об эмбарго на нефтепродукты — в материале «Ъ FM» «Нефтепродуктам определили свой потолок».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...