NYT: эмбарго на нефтепродукты из РФ ударит по европейским автомобилистам

Эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов в ЕС, которое вступит в силу 5 февраля, создает риски для большинства европейских дальнобойщиков и до 40% автомобилистов из-за возможного дефицита и резкого роста цен на дизельное топливо, считают аналитики The New York Times.

Газета отмечает, что фьючерсы дизеля в Европе растут в цене еще до вступления эмбарго в силу. При этом дизельное топливо по-прежнему играет важнейшую роль в экономике ЕС. По оценкам NYT, помимо дальнобойщиков дизель используют до 40% автомобилистов ЕС. В 2022 году Россия поставила в ЕС около половины всего дизельного топлива, импортируемого в Европу, объемом около 700 тыс. баррелей в сутки, сообщает издание.

Эксперты NYT считают, что российские поставки дизеля в Европу будет трудно заместить в короткое время. Газета сообщает, что нефтеперерабатывающие компании ЕС последние недели перед введением эмбарго наращивали резервы топлива. По мнению аналитиков, Европе предстоит нарастить импорт дизеля из других нефтеперерабатывающих держав. Среди них — Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Индия, Китай и США.

Россия, по мнению экспертов издания, может перенаправить поставки дизеля в Западную Африку, где энергетические компании разрешают более высокую концентрацию загрязняющих веществ, чем в ЕС. При этом эмбарго, отмечают аналитики, сильно ударит и по российской экономике — после 5 февраля РФ может потерять более половины рынков сбыта своих нефтепродуктов в сравнении с 2021 годом. В частности, российские нефтепродукты, возможно, не будут пользоваться спросом в Индии, у которой достаточно подобного сырья.

Государства ЕС, G7, Австралия, Норвегия и другие страны ввели потолок цен на поставляемую из России нефть на уровне $60 за баррель 5 декабря 2022 года. 20 января коалиция стран Запада согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут). Ограничение вступит в силу 5 февраля.

Подробнее об эмбарго на нефтепродукты — в материале «Ъ FM» «Нефтепродуктам определили свой потолок».

Эрдни Кагалтынов