Заявка «Газпрома» на прокачку газа через Украину остается на уровне 29,3 млн кубометров

Заявка на транзит российского газа в Европу через Украину составила 29,3 млн кубометров в сутки на 2 февраля против 29,4 млн днем ранее, сообщил Оператор ГТС Украины. 1 февраля показатель вырос на 20%. Отбор газа из европейских подземных хранилищ за сутки сократился примерно на 0,52 процентного пункта, до 78,5 млрд кубометров, следует из данных платформы Gas Infrastructure Europe.

Весь объем заявки на транзит через Украину приходится на газоизмерительную станцию «Суджа». Объем транзита через «Сохрановку» остается на нулевом уровне.

С мая 2022 года «Газпром» запрашивал транзит в объеме около 40–43 млн кубометров в сутки. В январе 2023 года показатель начал снижаться. В начале месяца он упал ниже 38 млн кубометров, на 20 января он составлял 24,4 млн кубометров.

Украина с мая не принимает транзит через станцию «Сохрановка», объясняя это форс-мажорными обстоятельствами. Прокачка в Европу российского газа через «Северный поток» полностью приостановлена с сентября из-за его повреждения взрывами. Транзит через Польшу в Германию остановлен после обмена санкциями.

О сокращении экспорта «Газпрома» в Европу через Украину и по «Турецкому потоку» — в материале «Ъ» «Пустой маршрут».

Леонид Уварчев