«Сейчас явно не до посредников»

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху готов стать посредником в разрешении украинского кризиса. Однако подобное возможно, если ему поступят предложения от всех заинтересованных сторон. Одновременно с этим господин Нетаньяху рассматривает возможность поставок Киеву системы ПВО «Железный купол». До этого Иерусалим воздерживался от прямой военной помощи Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у премьер-министра Израиля есть небольшие шансы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Биньямин Нетаньяху громко вернулся в большую политику. Не будем пересказывать произошедшие в последние дни события, но, скажем так, Ближний Восток вновь громко напомнил о себе. И, в частности, о так называемой иранской проблеме.

Новый старый премьер-министр дал большое интервью CNN, где и прокомментировал ситуацию на Украине. Биньямин Нетаньяху намекнул, что Израиль готов оказывать стране не только гуманитарную помощь, но и военную, а еще передать суперсовременную инновационную систему ПВО «Железный купол». Окончательного решения пока нет, вопрос находится в стадии проработки. Одновременно господин Нетаньяху готов стать посредником в достижении мира на Украине. Однако его об этом должны попросить в первую очередь сами участники конфликта и желательно США.

Раньше, когда он был в оппозиции, такие предложения поступали, но пришлось отказать. Понятно, почему — статус не тот, когда даже такой многоопытный политик не при власти. Между тем именно сейчас — по возвращении Нетаньяху — Израиль и Украина стали без пяти минут партнерами по антииранской коалиции. Это взаимодействие можно назвать «товарищами по несчастью» или «ситуационными союзниками». Как бы то ни было, это принципиально новая ситуация в мире. Тегеран, кстати, в последнее время грозит Киеву: мол, ответите за свою риторику и обвинения.

Нельзя не напомнить и обойти вниманием тот факт, что Биньямин Нетаньяху считался если не другом Владимира Путина, то человеком, способным найти общий язык с президентом России. Он всячески оказывал ему уважение и удостаивался ответных комплиментов.

Это открывало для Иерусалима большие возможности, в частности, способность бороться против действий Ирана в Сирии. С тех пор, конечно, многое изменилось. Однако Биньямин Нетаньяху действительно вполне может попытаться сыграть в миротворца.

И поставки оружия Украине этому ничуть не мешают. Реджеп Тайип Эрдоган действует абсолютно аналогично. К тому же турецкий президент всегда не очень лестно отзывался о друге России — президенте Сирии Башаре Асаде. Восток, как известно, дело тонкое.

Впрочем, у господина Эрдогана в последнее время решительно ничего не получается. Относительно возможной мирной миссии Биньямина Нетаньяху также прогноз негативный. Слишком уж далеко все зашло. Сейчас явно не до посредников.

А вот что касается антииранской коалиции и перспектив расширения сотрудничества Украины и Израиля, то здесь оптимизма явно больше. По крайней мере, на сегодняшний день так может показаться. Хотя, конечно, нынешний израильский премьер — политик опытный, амбициозный. Может, у него что-нибудь и получится — некий нестандартный ход. По крайней мере, у господина Нетаньяху есть большой шанс прослыть великим миротворцем и войти в историю со знаком плюс.

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