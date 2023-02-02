Австралия уберет с банкнот изображение Елизаветы II

Центральный банк Австралии сообщил, что заменит британскую королеву Елизавету II на банкнотах номиналом пять австралийских долларов на изображения, связанные с коренными народами страны. Планы использовать новый дизайн последовали за призывами республиканцев убрать символы монархии, пишет Financial Times.

Банкноты в пять австралийских долларов будут выполнены в дизайне, посвященном культуре и истории первых австралийцев. На другой стороне банкноты по-прежнему будет изображен австралийский парламент. Кроме того, Резервный банк Австралии решил не размещать на валюте портрет нового короля Карла III. Регулятор проконсультировался с правительством по поводу изменений, которые, как ожидается, вступят в силу через несколько лет.

Республиканское движение Австралии рассматривает смерть Елизаветы II как поворотный момент для возможного изменения политической системы страны. Британский монарх остается официальным главой Австралии и назначает генерал-губернатора в качестве представителя короны в стране, хотя эта должность и является в основном церемониальной.

Карл III (Чарльз) — сын Елизаветы II, который занял престол после ее смерти. Королева умерла 8 сентября, Карл III был объявлен королем 10 сентября. Банк Англии еще в декабре представил дизайн банкнот с изображением Карла III, которое появится на всех полимерных купюрах £5, £10, £20 и £50.

Дарья Эрозбек