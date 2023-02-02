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Коммерсантъ FM
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В Совфеде предложили отменить штрафы за показы зарубежного кино без прокатного удостоверения

Комитет Совета федерации по экономической политике разработал законопроект, который вводит в 2023 году мораторий на административное наказание за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию документа, отправленного для отзыва правительству и помощнику президента Максиму Орешкину.

Сейчас за прокат фильма без удостоверения для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении налагается штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб., либо административное приостановление работы до 90 дней.

В сентябре депутат от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов внес в Госдуму законопроект о принудительном лицензировании иностранных объектов авторского права. Согласно документу, российские компании через суд смогут получить лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран.

Анастасия Ларина

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