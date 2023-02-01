Жителей приграничных территорий Курской области могут отселить по аналогии с белгородскими

В приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях власти «столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение граждан в связи с прямой угрозой их жизни». Об этом в рамках совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных с Украиной районах и в результате чрезвычайных ситуаций, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам господина Хуснуллина, расселение могут провести в соответствии с механизмом, утвержденным ранее в Белгородской области.

Ранее власти отселили более 3,7 тыс. жителей Белгородской области из-за обстрелов ВСУ. На строительство для них домов взамен разрушенных потребуется 9,4 млрд руб. Президент Владимир Путин поставил перед Минобороны задачу не допускать обстрелов.

Какие населенные пункты Курской области попадали под украинские обстрелы — в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин