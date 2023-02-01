Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полковник ВСУ допустил мобилизацию ограниченно годных для службы в частях обеспечения

Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Украины полковник Роман Горбач заявил, что граждан, ограниченно годных к службе, могут мобилизовать. Однако служить они будут в частях обеспечения, пояснил он.

«Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения»,— рассказал Military Media Centre господин Горбач.

Также, по словам Романа Горбача, военнообязанные могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны Украины, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и других небоевых подразделениях.

24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию на 90 дней. Действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране неоднократно продлевалось. В последний раз Верховная рада продлила срок мобилизации до 19 февраля 2023 года.

В соответствии с украинским законодательством мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако призыву не подлежат некоторые категории граждан, в частности те, кто признан комиссией непригодным к воинской службе по состоянию здоровья или возрасту.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...