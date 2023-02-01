Полковник ВСУ допустил мобилизацию ограниченно годных для службы в частях обеспечения

Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Украины полковник Роман Горбач заявил, что граждан, ограниченно годных к службе, могут мобилизовать. Однако служить они будут в частях обеспечения, пояснил он.

«Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения»,— рассказал Military Media Centre господин Горбач.

Также, по словам Романа Горбача, военнообязанные могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны Украины, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и других небоевых подразделениях.

24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию на 90 дней. Действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране неоднократно продлевалось. В последний раз Верховная рада продлила срок мобилизации до 19 февраля 2023 года.

В соответствии с украинским законодательством мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако призыву не подлежат некоторые категории граждан, в частности те, кто признан комиссией непригодным к воинской службе по состоянию здоровья или возрасту.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».