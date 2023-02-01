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Коммерсантъ FM
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Владелец Tinder сократит 8% сотрудников

Компания Match Group, которой принадлежит несколько онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, собирается сократить 8% сотрудников. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил финансовый директор Match Group Гэри Суидлер на телеконференции, посвященной финансовым результатам компании. У компании около 2 тыс. сотрудников по всему миру, так что она сократит около 160 человек.

Вчера, 31 января, Match Group представила отчетность за четвертый квартал. Ее выручка в этот период снизилась на 2%, до $786 млн, операционная прибыль — на 54%, до $107 млн. Акции Match Group упали сегодня, 1 февраля, на 7,8%. Прошлым летом компания уволила генерального директора Tinder Ренату Ниборг и некоторых других топ-менеджеров сервиса из-за неудовлетворительных финансовых показателей.

Match Group — очередная технологическая компания, за последнее время сократившая персонал в условиях сложной макроэкономической ситуации и спада на рынке онлайн-рекламы. Только за последние несколько недель о масштабных сокращениях объявили Alphabet (уволила 12 тыс. сотрудников) и Microsoft (10 тыс.). По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, в прошлом году технологические компании уволили в общей сложности более 150 тыс. сотрудников, а с начала 2023-го — почти 83 тыс.

Яна Рождественская

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