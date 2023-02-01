Проект Трехгорная мануфактура

Трехгорная мануфактура — квартал для бизнеса и отдыха. Раньше на его территории располагалось старейшее московское текстильное предприятие, а сегодня это место попало под джентрификацию и стало площадкой, где найдется место не только работе, но архитектуре, гастрономии, моде и ночной жизни. О разработке сайта “Трехгорки”, получившего в 2022 году золото в рамках крупнейшей digital-премии в Европе Tagline Awards, рассказал автор его концепции и дизайна, арт-директор Михаил Питерский



С чего все началось и какую задачу должен был решить новый сайт?

Фото: Кирилл Сургучев

Когда я работал в ONY, команда Трехгорки обратилась к нам, чтобы решить сразу несколько бизнес задач: сделать удобный сервис по поиску и аренде помещений на территории мануфактуры и прокачать социальный статус “Трехгорки”, рассказать людям, что там кипит культурная жизнь. Наша задача была сделать сайт, который будет удобным и понятным инструментом для будущих резидентов.

Я помню, как мы приехали на первую встречу с клиентом и с первых минут общения со стейкхолдером проекта поняли друг друга. Уже через пару дней мы изучали архитектурные особенности Трехгорной мануфактуры на экскурсии по ее территории. Такая плотная синхронизация всегда дает свои результаты, мы быстро выявили важные для себя и клиента аспекты — минимализм, эффект «запечатленной истории», современное переосмысление пространства.

Фото: Trehgorka.ru design by ONY

Почему вы выбрали этот проект?

Это важный для меня проект с личной точки зрения: моя прабабушка, когда приехала в Москву в начале века, пошла работать на Трехгорную мануфактуру ткачихой.

В моем детстве история об этом периоде ее жизни очаровывала меня особенным образом. Район Красной пресни в ее рассказах был всегда солнечный и утренний, как в лучшем бродвейском мюзикле. Байки из детства переросли в жизнь: случилось так, что к нам пришёл этот клиент, и я взял его на себя, потому у меня была уже какая-то связь с этим местом и большая внутренняя любовь ко всей этой эстетике, заложенной первыми художниками в Трехгорной мануфактуре. Там работала сестра Маяковского - она была художницей по тканям, Трехгорка много сотрудничала с прекрасным университетом ВХУТЕМАС, который был прародителем моего университета - МГУП им. Федорова. Это стало замечательной опцией - поработать с клиентом, про которого я уже давно что-то знаю, и он как-то со мной связан.

Фото: Trehgorka.ru design by ONY

Расскажите о концепте - каким содержанием должен был быть наполнен сайт?

На этапе создания концепта появились две сложности. Первая сложность, поиск правильно шрифта для этого сайта, потому что мы с клиентом прошли достаточно подробный этап брифинга, чтобы понять, что ему нравится, что не нравится. Мозговой штурм дал ответ, что стоит выбрать здравый современный минимализм. В этом случае выразительных элементов не так уж и много может быть в визуальном языке. Одним из таких важных элементов был шрифт, потому что он буквально говорит тебе про временной контекст. Это настолько мощный визуальный элемент, что к нему нужно было очень аккуратно подойти.

Вторая сложность заключалась в поиске уникального пластического решения, которое легко можно было бы тиражировать и использовать как основу для развития айдентики. Как итог, с первой проблемой я справился, выбрав швейцарский шрифт SangBleu Sunrise. Дело в том, что SangBleu использует в своей пластике лучшее из исторического прошлого, переосмысляет это и превращает в эффективный набор инструментов для эстетической и технической среды нашего времени. Со второй сложностью мы справились благодаря архиву фотографий и документов Трехгорной мануфактуры. Поняли, что можно привязаться к визуальной конструкции, которая по сей день используется в выходных данных разных изданий, книг, брошюр, списков и информационных листов. Мы использовали прием линий, некую канцелярскую конструкцию, которая используется, по-моему, только в отечественной литературе. Это замечательная отсылка к истории, эстетике, которая возникла на заре становления мануфактуры.

В получившемся дизайне много воздуха и свободного пространства, единственные яркие акценты — фотографии самой мануфактуры. Нам было важно сохранить преемственность архитектурных форм в построении макета. Трехгорная мануфактура — культурное пространство. На ее территории еда, модные бутики, ночные клубы и бары. Для наглядного представления о территории и расположении услуг мы нарисовали интерактивную карту. На ней — небольшие, всего 15 px, при этом лаконичные и современные иконки. С помощью таких минимальных средств нам удалось добиться индивидуальности.

Фото: Trehgorka.ru design by ONY

Какой получился результат?

В итоге у нас получилось создать сайт, который отвечает запросам каждой аудитории: как посетителей, так и резидентов. Основываясь на трендах в веб-продуктах для общественных пространств, мы учли все главные требования – функциональная карта и легкий поиск. При этом Трехгорную мануфактуру от большинства бизнес-кварталов отличает осознанное отношение к историческому наследию, для рассказа о котором, к слову, мы создали интерактивный таймлайн с основными этапами развития мануфактуры. Это редкость, когда люди, которые владеют местом, которое должно зарабатывать на сдаче аренды - не разрушили его историческое начало, а используют его потенциал в правильном русле. А я рад, что стал частью этой культуры.

Снежана Сарымова