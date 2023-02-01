«Подростки мечтают приобщиться к вечному искусству»

В России возрождаются культпоходы: профильные ведомства намерены синхронизировать школьную программу по литературе с театральным репертуаром. Задача проекта — дать ученикам возможность увидеть театральные постановки по пройденным произведениям. Не исключено, что новая система заработает уже с сентября 2023 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно сомневается в эффективности подобных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Образование и просвещение в нынешней Российской Федерации уверенной поступью направляются в светлое советское вчера. С каждым днем строй становится плотнее, а шаг шире. Не успело общество переварить информацию о возвращении в школьную программу по литературе романов «Молодая гвардия» и «Как закалялась сталь», как профильное министерство обрадовало новой передовой инициативой. На этот раз речь идет о возрождении школьных культпоходов в театры. Люди старшего поколения должны помнить — это когда всем классом радостно, с шутками и прибаутками идем смотреть ту или иную прогрессивную театральную постановку.

Чиновники совершенно неожиданно обнаружили, что отечественная Мельпомена, оказывается, ничего не предлагает зрителям среднего школьного возраста, проще говоря, подросткам. Спектакли играют или для совсем маленьких, или для более или менее взрослых. В этом можно даже разглядеть крамолу, ибо театры нынче действуют исключительно по своему усмотрению, так, как им хочется. Ставят, понимаете ли, то, что интересно зрителю.

А государственные интересы? А воспитание несовершеннолетних? Об этом, получается, забыли? Значит, придется исправлять недоработки. И решение оперативно находится — вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Идея в принципе хорошая — синхронизировать преподавание литературы в средних учебных заведениях и театральный репертуар.

Давайте только сначала проведем мини-опрос: что более всего интересует подростков 13-16 лет в XXI веке? Конечно же, «Преступление и наказание», «Отцы и дети», «Горе от ума», а также «Как закалялась сталь» и, естественно, «Молодая гвардия». Дети буквально мечтают увидеть соответствующую театральную постановку, приобщиться к вечному искусству. Отучившись в школе, прилежно выполнив домашнее задание, они с удовольствием отправятся вечером в храм культуры.

Что ж, раз так, то, безусловно, российским театрам следует немедленно менять репертуар, перераспределять актеров, выделять новые бюджеты. Возможно, снимать с показа иные спектакли, дабы найти место в программе, которая, как известно, нерезиновая.

Мы, конечно же, понимаем суть задачи — молодежь у нас должна расти правильной, политически грамотной, патриотичной. Но ведь при этом желательно не забывать об эффективности принимаемых решений. В противном случае есть риск добиться прямо противоположного эффекта — нигилизма, безразличия, а то, страшно и подумать, преклонения перед чуждым Западом, который по-прежнему искушает своими красочными, но абсолютно пустыми и даже опасными проектами, игрушками и другими никчемными развлечениями.

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