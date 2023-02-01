Мэра Воронежа выберут из шести кандидатов

Конкурсная комиссия завершила прием заявлений от кандидатов на должность мэра Воронежа. Об этом сообщили в гордуме.

Документы подали шесть кандидатов. Последним 31 января заявление направил временно не работающий Александр Дудченко. Также документы подали нынешний мэр Вадим Кстенин, заместитель гендиректора по развитию АО «Домостроительный комбинат» и бывший вице-мэр Воронежа Сергей Крючков, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев, заместитель гендиректора «Аксиомы» Александр Овсянников и общественник Илья Наумов.

Конкурс назначен на 2 марта. Текущие полномочия Вадима Кстенина заканчиваются 4 апреля.

О том, что предшествовало назначению конкурса на пост мэра, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Местное самоустранение».

Олег Мухин