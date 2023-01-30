Застройщики Сергей Крючков и Александр Овсянников решили побороться за пост мэра Воронежа

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность мэра Воронежа поступили заявления двух застройщиков — заместителя гендиректора по развитию «Домостроительного комбината» Сергея Крючкова и заместителя гендиректора финансовой компании «Аксиома» Александра Овсянникова. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Сергей Крючков в 2010–2015 годах работал в мэрии, в том числе первым заместителем главы города по городскому хозяйству. Затем до октября 2017 года руководил региональным фондом капремонта, в 2018-2019 годах возглавлял ДСК, а потом уступил этот пост депутату гордумы Андрею Соболеву.

Александр Овсянников до работы в «Аксиоме» был помощником депутата облдумы, инженером управления коммунального хозяйства и благоустройства Коминтерновского района Воронежа. Также на разных должностях работал в компании «Стройкласс». Является депутатом облдумы и заместителем руководителя фракции ЛДПР.

Ранее документы на конкурс подали нынешний мэр Вадим Кстенин, глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев и общественник Илья Наумов.

Прием заявлений заканчивается 31 января. Сам конкурс назначен на 2 марта. Текущие полномочия Вадима Кстенина заканчиваются 4 апреля.

О том, что предшествовало назначению конкурса на пост мэра, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Местное самоустранение».

Александр Прытков

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