В тюменских школах усилили меры безопасности

В школах Тюмени 1 февраля усилили меры безопасности и организовали дежурства сотрудников МВД и Росгвардии, пишет 72.RU. В департаменте образования администрации города изданию сообщили, что такое решение было принято «во избежание возникновения внештатной ситуации».

По данным источников издания, школы начали проверять из-за сообщений о минировании и угрозе нападения. В УМВД по Тюмени «Ъ-Урал» не прокомментировали информацию об этом.

В декабре в правительстве Тюменской области сообщали об эвакуаций учащихся школ Тобольска, Ишима и Ишимского района из-за электронных писем с угрозами минирования. В январе сообщения о минировании начали приходить в школы Свердловской области — из-за них пришлось эвакуировать несколько учебных заведений.

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