В Свердловской области из-за сообщений о минировании эвакуировали школы

Утром в среду, 18 января, в Свердловской области эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании, сообщает Е1.ru. В Среднеуральске угрозы поступили в школы №31 и №5, информацию подтвердили в администрации города. Эвакуация также прошла в школе № 2 Верхней Пышмы, и в школе № 9 поселка Балтым.

В итоге информация о минировании не подтвердилась. В ГУ МВД по региону сообщения СМИ пока не комментируют.

Напомним, одна из самых массовых волн лжеминирований в Свердловской области прошла в январе 2022 года. Тогда только в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 151 школу, шесть вузов и два колледжа. После этого полиция и ФСБ сообщали о задержаниях 15-летнего лицеиста в Камышлове (Свердловская область) и14-летнего гимназиста в Екатеринбурге. ФСБ при этом указывала, что массовую рассылку могли инициировать люди, находящиеся за рубежом.

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