В Тюменской области второй день подряд эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Во вторник, 13 декабря, школы Тобольска, Ишима и Ишимского района пришли электронные письма с угрозами минирования, из-за чего всех учащихся эвакуировали. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Тюменской области.

Сейчас в зданиях работают спецслужбы, которые проводят осмотры помещений. Если по итогу мероприятий ничего не будет найдено, школы возобновят работу в обычном режиме. Все здания образовательных организаций будут осмотрены до конца дня.

Сообщения о минировании в школы Тобольска и Ишима приходят второй день подряд. Накануне только в Ишиме было эвакуировано около 6 тыс. учащихся. По итогу подтверждений угроз не нашлось.

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