Эксперты связали дело главы самарской Счетной палаты с политическим конфликтом

Уголовное дело в отношении руководителя контрольно-счетного органа субъекта РФ – большая редкость, если вообще это не первое подобное дело в истории, подчеркивает заместитель генерального директора консалтингового агентства GR Group Ярослав Авилов.

Как отмечает эксперт, в соответствии с российской конституционной конструкцией органов власти в системе сдержек и противовесов контрольно-счетные органы подотчетны парламенту, как на федеральном, так и на региональном уровне. «Хотя на практике они почти всегда работают в плотном контакте с региональной исполнительной властью. Именно поэтому такое резонансное дело может свидетельствовать о политическом конфликте между властными структурами Самарской области»,– рассуждает Ярослав Авилов.

Фото: Счетная палата Самарской области

По словам эксперта, в целом, судебная практика по ст. 286 УК РФ довольно обширная, но в связи с уникальностью данного конкретного дела спрогнозировать исход расследования сложно.

Председателю Счетной палаты Самарской области Елене Дубровой инкриминируется превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). В настоящее время она задержана. Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, главе Счетной палаты региона вменяется сокрытие нарушений бюджетного законодательства, которые ведомство выявило по итогам проверки в отношении областного ГКУ «Служба транспортного обеспечения». Парламентарий утверждает, что преступление было совершено «по настоянию руководства областного правительства».

Ани Айвазян