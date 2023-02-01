Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о фиолетовом кварце, который считается камнем тех, кто рожден в феврале.

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В эфире традиционная рубрика «Стиля» — «Камень рожденных в том или ином месяце». Рожденным в феврале предлагается аметист. Напомню, что с 1912 года составляет такие списки Ассоциация ювелиров Америки.

Аметист — прекрасный камень. И о нем, и об украшениях с ним мы уже рассказывали. Но этим возможности этого фиолетового кварца не ограничиваются. Из аметиста создается большое количество предметов интерьера — от подстаканников до столешниц и раковин. А еще у аметиста очень красивые друзы, которые можно устанавливать в доме как самостоятельные и самодостаточные интерьерные объекты.

Так, например, украсили спа отеля Four Seasons Beverly Hills. Очень эффектно, а, кроме того, стоун-терапия. Кстати, о последней: ради всего святого, не покупайте кристаллы аметиста, и не только у всяких продавцов «хорошей кармы» и «усиления энергии». Все что вы получите — среднего качества кристалл, который можно в разы дешевле купить на какой-нибудь «Ярмарке мастеров».