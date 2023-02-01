Правительство увеличило выплаты по материнскому капиталу и другим соцпособиям на 12%

Правительство России увеличило размер социальных выплат на 12%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, увеличение выплат коснется 46 различных мер, в том числе материнского капитала. Размер выплаты на первого ребенка составит более 580 тыс. руб., на последующих — более 775 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 22,9 тыс. руб.

«С сегодняшнего дня по поручению президента увеличивается почти на 12% размер социальных выплат, пособий и компенсаций. Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке»,— сказал Михаил Мишустин на заседании правительства. Министр труда Антон Котяков отметил, что индексация пособий коснется 16 млн россиян.

«В том числе вырастет размер материнского капитала. На первого ребенка он составит свыше 580 тыс. руб., второго и последующего детей — более 775 тыс. руб.»,— добавил он. По его словам, размер выплат увеличат также для инвалидов, детей и пенсионеров.

Вчера, 31 января, правительство опубликовало постановление об индексации социальных выплат на 11,9% с 1 февраля. Индексация коснется пособий для семей с детьми, гарантий для Героев СССР и России и других категорий граждан.

Олеся Павленко