Часть сотрудников алтайского шинного комбината находятся в простое после пожара

Чуть менее половины штата шинного комбината в Алтайском крае после пожара в декабре прошлого года находятся в простое, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Весь коллектив, вынужденный взять паузу по причине сокращения производства из-за повреждения производственного цеха, получает 2/3 заработной платы. «Полностью процесс производства на предприятии не прерывался несмотря на пожар, который охватил большую площадь здания. В связи с тем, что предприятие находилось на территории двух корпусов, удалось быстро восстановить выпуск изделий на второй части оборудования. Сегодня завод работает и выполняет гособоронзаказ», - пояснила глава управления.

Всего на предприятиях Нортек» и «ЯШЗ Авиа» работает более 2 тыс. человек. Часть из них отправили в простой на неопределенный срок еще в декабре 2022, другие были трудоустроены в сторонние организации, об этом сообщал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

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Лолита Белова