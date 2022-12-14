Работники шинного завода на Алтае отправлены в простой после пожара на предприятии

Сотрудников предприятий «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» в Барнауле отправили в простой на неопределенный срок после пожара, произошедшего на предприятии в конце прошлой недели, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Простой введен по вине работодателя из-за чего приостановлена работа ряда подразделений и цехов, сообщает ведомство. Оплата сотрудникам будет производиться в размере не менее двух третей средней зарплаты работника. Руководством предприятия принимаются меры по возобновлению производства, также уточнили в прокуратуре.

Пожар на шинном заводе «Нортек» в Барнауле произошел 9 декабря. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв.м. Отмечалось, что тушение велось в сложных условиях из-за сильного задымления и морозов.

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Даниил Тарабукин