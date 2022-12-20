Простаивающим после пожара сотрудникам завода в Барнауле ищут места на других предприятиях

Некоторые сотрудники барнаульского ООО «Нортек», отправленные в простой после пожара на заводе, могут быть трудоустроены на других предприятиях. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на форуме правительства региона на официальном сайте края.

По словам министра, прорабатывается вариант, по которому сотрудники «Нортек» смогут принять участие в реализации программы по созданию временных рабочих мест. «Также изучается возможность временного трудоустройства работников предприятия на другие производства (например, в АО «АПЗ «Ротор», АО «Барнаултрансмаш»), однако это не всегда возможно с учетом разницы в специальностях (специализации предприятий)»,– добавил господин Химочка.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», пожар на шинном заводе «Нортек» произошел 9 декабря 2022 года. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. После этого значительную часть сотрудников «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» отправили в простой на неопределенный срок с выплатой двух третей зарплаты.

Министр уточнил, что 40% сотрудников «Нортек» продолжают работу на своем заводе, так как часть оборудования для получения резиновой смеси находилось в другом здании, не затронутом пожаром.

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Валерий Лавский