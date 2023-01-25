В Ярославле экс-депутата будут судить за попытку дать взятку председателю КУМИ

В Дзержинский районный суд Ярославля передано уголовное дело бывшего депутата муниципалитета и бывшего директора АО «Волна» (принадлежащего мэрии города) Евгения Мясникова. Он обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки председателю комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Обвинительное заключение подписал областной прокурор Александр Лоренц. По версии следствия, Мясников в сентябре 2020 года и в марте 2022-го получил от предпринимателей через посредника две взятки в сумме 1,5 млн руб. и 2 млн руб. за продажу муниципального имущества — здания бани, гаражей и трех земельных участков.

«Для придания легитимности сделке по продаже части имущества по заниженной стоимости обвиняемый пытался дать взятку в размере 400 тысяч рублей председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля»,— отметили в прокуратуре Ярославской области.

Евгений Мясников был арестован 8 апреля 2022 года. Одновременно Дзержинский районный суд будет рассматривать дело 43-летней предпринимательницы. По версии следствия, она была посредницей, передававшей взятки Мясникову.

Один взяткодатель по громкому делу через суд уже прошел. 15 декабря 2022 года Дзержинский суд прекратил уголовное дело предпринимателя Илдара Хазипова в связи с деятельным раскаянием подсудимого. Бизнесмен хотел получить в собственность муниципальное имущество — гаражи и земельные участки в Заволжском районе Ярославля.