Американская ЧВК «Моцарт» прекращает работать на Украине

Американская ЧВК «Моцарт» (The Mozart Group, TMG), занимавшаяся обучением украинских солдат, покидает Украину, сообщил глава компании Энди Милберн. Он допустил, что ЧВК возобновит работу под другим названием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Милберн

Фото: The Mozart Group LLC Энди Милберн

Фото: The Mozart Group LLC

«Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, сильно отвлекал от нашей главной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности. Но... пока TMG нет, ее миссия и люди продолжат работу... под новым именем»,— написал он в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Скандал произошел после публикации газеты Times, в которой говорилось, что между господином Милберном и финансовым директором кампании Энди Бейном возник серьезный конфликт. Энди Милберн, по данным издания, публично критиковал Украину, назвав ее «коррумпированным обществом», и осуждал США за недостаточные поставки вооружений Киеву. При этом он отмечал храбрость украинских военных.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер