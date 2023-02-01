Демобилизованным студентам из ДНР и ЛНР предоставят право перевестись на бюджет

Фракция «Единая России» внесла инициативу, которая даст право студентам из ДНР и ЛНР, воевавшим в составе Народной милиции, перевестись с платной на бюджетную форму обучения. Поправки внесены ко второму чтению законопроекта об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в сфере образования и науки, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Внесенные нами поправки не только упрощают возвращение вчерашних бойцов в вузы и колледжи ЛДНР, но и дают возможность продолжить обучение бесплатно, невзирая на прежнюю успеваемость»,— написал господин Турчак в Telegram-канале.

В феврале прошлого года в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, под нее попадали в том числе студенты местных вузов и колледжей. После присоединения регионов к России 30 сентября президент России Владимир Путин поручил демобилизовать всех студентов.

24 января в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об интеграции присоединенных регионов и России в сфере образования. Согласно нему, в России будут признавать все ученые степени, полученные на этих территориях до присоединения. Студенты также смогут получить российские документы об образовании и переводиться из вузов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в учебные учреждения в России.

Олеся Павленко