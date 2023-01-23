Студенты из новых регионов получат дипломы российского образца

Выпускники, окончившие в 2022 году университеты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, смогут получить дипломы российского образца. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

«Граждане России, которые в 2022 году окончили вузы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, но не получили документ об окончании обучения, смогут претендовать на дипломы российского образца»,— отмечается в сообщении.

Для таких студентов предусмотрены особые условия прохождения государственной итоговой аттестации. Перечень образовательных учреждений, которые смогут выдавать документы об образовании и квалификации, определит Минобрнауки.

Также в рамках интеграции новых территорий в российское образовательное пространство студенты, которые не закончили обучение в вузах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, получат возможность продолжить учебу в университетах России. Для тех, кто в 2022 году был отчислен или прекратил обучение, российские университеты смогут увеличить срок обучения не более чем на один год.

В августе прошлого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что студенты и школьники, прибывшие в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, будут получать российское образование на бюджетной основе. По ее словам, после начала военной операции в РФ прибыли более 557 тыс. детей. Льготы при поступлении в российские вузы предоставили и детям участников военной операции — для них выделили 10% общего числа бюджетных мест.

Подробнее о квотировании образования — в публикации «Ъ» «Специальная военная квота на образование».

Милена Костерева