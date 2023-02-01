«Ситуация напоминает затишье перед бурей»

Президент США Джо Байден обещал в ближайшее время обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским очередные поставки оружия. Киев, в частности, запрашивает современные истребители и баллистические ракеты. Относительно самолетов президент США ответил отказом. Его примеру последовали и другие партнеры по коалиции. В Москве говорят, что эти поставки только ухудшат ситуацию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что украинская сторона в итоге добьется своего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Украина сообщила, что собирается получить около 300 современных западных танков. Однако поставка растянута по времени.

Первую партию из примерно 140 машин Киев ждет уже весной. Остальное будет ближе к осени 2023 года. Речь идет о самых популярных моделях: в первую очередь немецких Leopard, британских Challenger, и в конце, как вишенка на торте, должны появиться американские Abrams. Впрочем, нельзя исключать, что это будут не самые последние образцы, машины могут выпустить и специально для Украины.

Союзники опасаются, что техника достанется России, а потом будет там скопирована. Причем можно предположить, что ключевую роль в данный момент продолжат играть именно советские танки, которые уже прибыли или прибудут в ближайшее время в достаточных количествах.

А Leopard — это больше психологический момент, свидетельство того, что Запад намерен поддерживать союзника столько, сколько нужно, на что и указал президент Владимир Зеленский.

Как бы то ни было, вопрос с танками в той или иной степени решен. Нынче на повестке дня самолеты. События развиваются по привычному сценарию: партнеры решительно возражают, но потом, как правило, меняют позицию, и Киев в итоге добивается своего.

Впрочем, пока мы наблюдаем первый этап этого действа. Основные участники коалиции — американский президент Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак — уже сказали «нет». Французский лидер Эмманюэль Макрон обещал подумать, страны Восточной Европы, в принципе, готовы.

Однако здесь важно подчеркнуть, что речь идет о современных F-16 — они дорогие, их нужно долго и предметно осваивать. Но в мире, весьма вероятно, много других крылатых машин, в том числе, наверное, есть и советские МиГи, так что варианты возможны.

Сейчас много пишут о новой стратегии Запада — мол, санкции не работают, нужно оперативно вооружать Киев, дабы решить вопрос военным путем и поскорее. В Москве говорят, что ничего из этого не выйдет — будет только хуже. Запад, со своей стороны, предлагает вывести войска с Украины — тогда сразу станет лучше, причем для всех. Но высока вероятность, что на все это последовал отказ.

Еще одна популярная тема обсуждения — новое российское наступление, а также перспектива вовлечения в конфликт непосредственно войск НАТО. Бывшие партнеры подобное развитие событий отрицают. Но получается, что украинская армия активно осваивает вооружения и постепенно переходит на военные стандарты альянса, не вступая в него. По факту это уже западная армия с современным оружием. По крайней мере, такой она может стать к концу года.

А тем временем в страну начали прибывать боевые машины Bradley и другая обещанная техника из ранее утвержденных пакетов. В целом ситуация напоминает затишье перед очередной бурей. Конечно, хочется отделаться небольшим штормом, а лучше вообще обойтись без такового.

Единственное, что можно на этот счет сказать: стороны пытаются как-то все это предотвратить, но усилия видятся больше формальными, как бы для галочки. Что-то вроде «мы вам предлагали, вы не услышали, пеняйте на себя».

Так что ждем очередного «Рамштайна». И, что-то подсказывает, западные самолеты рано или поздно долетят или доедут до Украины, составят компанию уже поставленным танкам.

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