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Коммерсантъ FM
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WSJ: General Atomics предлагает Украине дроны за $1, но их доставка обойдется в $10 млн

Американская компания по производству оружия General Atomics предложила продать правительству Украины два беспилотника Reaper MQ-9 за $1, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, Киев должен будет потратить почти $10 млн на подготовку и доставку дронов, а также около $8 млн в год на их техобслуживание.

Представитель General Atomics отказался комментировать детали. По данным газеты, если сделка состоится, компания поставит Киеву наземную станцию управления беспилотниками. При этом речь может идти о поставке беспилотников устаревшей версии, которые на Украине ранее не использовались.

США за последний год направили Украине более 700 небольших беспилотников, в том числе тактические дроны Switchblade, но у Reaper больше дальность и выше скорость. Размах его крыльев примерно 20 м, он может пребывать в полете свыше 24 часов и нести вооружение. General Atomics предлагает Киеву более старую модель MQ-9A Block 1, которая, однако, стоит несколько миллионов долларов.

Украинские власти с апреля 2022 года хотят получить от США ударные беспилотники Reaper и Gray Eagle, которые «могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и перезаряжаться». Politico в декабре сообщала, что BBC CША предложили передать Украине беспилотники Reaper , но Пентагон еще не принял решения. По данным издания, General Atomics несколько месяцев контактировал с украинскими чиновниками, чтобы заключить соглашение об их передаче, соответствующее законам США.

О поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Лаура Кеффер

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