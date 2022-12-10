Politico: BBC CША предложили передать Украине беспилотники, Пентагон еще не принял решения

Военно-воздушные силы (ВВС) США предложили передать беспилотники Reaper Украине в марте 2022 года. Спустя несколько месяцев обсуждений Пентагон не принял окончательного решения. У ведомства есть опасения из-за передачи секретных сведений и вероятности того, что некоторые беспилотники будут сбиты. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации Politico, производитель Reaper General Atomics несколько месяцев контактировал с украинскими чиновниками, чтобы заключить соглашение об их передаче, соответствующее законам США. Reaper были в списках желаемого вооружения с начала военного конфликта, отмечает издание.

Как пишет Politico, долгое обсуждение передачи беспилотников разочаровало украинскую сторону. Украина обещала США не использовать беспилотники для ударов по территории России, а также делиться с американскими военными целями перед нанесением ударов.

В апреле Politico сообщала, что Киев рассчитывает получить от США ударные беспилотники Reaper и Gray Eagle, которые «могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и перезаряжаться». По информации The Times, к декабрю США сменили подход по требованиям к Украине об ударах по территории России. Вашингтон просит только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.

Олеся Павленко