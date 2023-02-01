Агентство по ядерной безопасности Австралии присоединилось к поискам утерянной радиоактивной капсулы с цезием-137

Австралийское агентство по ядерной безопасности (ARPANSA) сообщило, что присоединилось к поискам высокорадиоактивной капсулы размером 6 мм на 8 мм с цезием-137, упавшей с грузовика 27 января в штате Западная Австралия. Агентство сотрудничает с правительством штата и уже направило туда специалистов со специализированным портативным оборудованием.

Как сообщили в компании, специалисты начнут работу сегодня, 31 января. Также на место направилась группа специалистов Австралийской организации по ядерной науке и технологиям.

Поиски ведет департамент пожарной и аварийной службы Западной Австралии при содействии властей штата и федерального правительства. В департаменте сообщили, что на восстановление маршрута грузовика уйдет пять дней. На сегодняшний день было изучено 660 км дороги.

29 января горнодобывающая компания Rio Tinto, которая занималась транспортировкой капсулы, принесла извинения за ее потерю. Она выпала на участке пустынного шоссе длиной 1,4 тыс. км. Капсулу перевозили в контейнере, болт которого выпал из-за вибрации во время перевозки. Цезий-137 испускает излучение равное 10 рентгеновским лучам в час.

Лусине Баласян