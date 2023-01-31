«СССР никуда не уходит»

В Кремле не подтвердили планы по возвращению Волгограду названия Сталинград. Президент России Владимир Путин 2 февраля примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. В связи с этим прозвучало несколько предложений окончательно переименовать город. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что такое решение будет принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Волгоград на несколько дней стал Сталинградом, и в этом нет сенсации. Это официально санкционированное мероприятие. В 2013 году местная дума установила наименование «город-герой Сталинград» в качестве символа города наряду с наименованием «город-герой Волгоград». Сталинградом Волгоград становится девять раз в году в памятные даты, такие как, например, 2 февраля — в день победы Советского Союза в Сталинградской битве.

В этом, собственно, и заключался компромисс со сторонниками возвращения не исторического, но советского названия Сталинград. Это имя город носил с 1925-го по 1961-й. Изначально он назывался Царицын, но не в честь царя, а притока Волги — реки Царицы, что в переводе с тюркского примерно означает «желтая вода» или «желтый остров». Кстати, есть немало сторонников возвращения городу именно этого названия.

Тем временем в Волгоград едет президент Владимир Путин — будут большие торжества по случаю 80-летия исторической победы. От него ждут новых важных заявлений. Заодно в очередной раз прозвучали предложения неравнодушной общественности о том, чтобы Волгоград стал Сталинградом на постоянной основе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли все это в Кремле, заявил, что подтвердить такую информацию не может. Так что теоретически все возможно.

Но суть не в этом. Есть мнение, что российскую властную вертикаль очень сильно раздражает идея декоммунизации, которая, в частности, проводилась на Украине. И в России об этом тоже не раз говорили. И, кстати, кажется, что в этом есть определенная логика. Мы же рассуждаем про возврат к корням, к истокам, а вместо этого что видим? Улицу Карла Маркса, Фридриха Энгельса или, например, Карла Либкнехта.

Собственно говоря, вождь мирового пролетариата также по-прежнему присутствует в наименованиях улиц и площадей, несмотря на официальную критику его деятельности. Однако по причине чуждой идеи декоммунизации никаких изменений и возвращений исторических названий быть не может. Это уже дело принципа. Если бы мы сами возглавили этот процесс, тогда еще ладно, но поскольку здесь явно пахнет недружественной идеологией, то, как говорится, без вариантов.

И второй важный вопрос: что все-таки делать с Иосифом Сталиным? Определенные представители общественности просят и даже требуют его фактически реабилитировать. И уже не стесняться ставить памятники, называть улицы и площади и, собственно, переименовать Волгоград в Сталинград. Наверное, все-таки в этой части пока определенных решений нет. Тем не менее, СССР никуда не уходит — остается пока, пусть даже и на уровне названий и символов.

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