Хинштейн: в незаконной охоте в Ярославской области погибли беременные лосихи

В ходе незаконной охоты в Тутаевском районе Ярославской области 23 декабря 2022 года были убиты 12 беременных лосих, 5 лосей и 3 лосенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Депутат опубликовал фотографии охотничьих билетов восьми предполагаемых участников охоты. «Давайте деанонимизируем этих живодеров!»,— написал Хинштейн, призвав присылать ему информацию об охотниках.

На опубликованных депутатом фотографиях видны туши убитых животных, один из охотников и бутылки из-под алкогольных напитков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту охоты возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб). По данным следствия, охотники имели разрешение на отстрел только 12 животных.

Антон Голицын