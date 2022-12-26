Ярославский СК запросил у прокуратуры дело о массовом расстреле лосей

Следственный комитет по Ярославской области инициирует передачу уголовного дела из органов дознания (УМВД — прим. «Ъ-Ярославль») о расстреле 20 лосей браконьерами. С обращением СК выступил к прокуратуре. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба).

«При получении дела следователи приступят к проведению следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего»,— пояснили в пресс-службе ярославского СК.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 декабря под руководством председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов бригада охотников добыла 20 особей лосей, разрешение было выдано только на 12. Суд заключил председателя под домашний арест, остальных участников случившегося еще ищут.

Алла Чижова

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