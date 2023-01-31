Выручка «Росатома» в 2022 году превысила 1,7 трлн рублей

Глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Господин Лихачев рассказал, что выручка госкорпорации в 2022 году составила более чем 1,7 трлн руб., что он назвал новым рекордом. По его словам, собственные инвестиции «Росатома» превысили 1 трлн руб.

«Мы пришли практически по всем направлениям, по нашим основным, валовым показателям к рекордным результатам...Некоторые позиции кратно выросли, но все равно выполнение гособоронзаказа — 100%. И суммарный показатель выполнения наших плановых значений — 105% с лишним»,— рассказал господин Лихачев, которого цитирует пресс-служба правительства.

В декабре глава «Росатома» говорил, что портфель зарубежных заказов компании на десять лет вперед стабильно держится на уровне $200 млрд. Алексей Лихачев утверждал, что за 2022 год экспорт может превысить $10 млрд, что на 15% больше, чем в годом ранее. Он признавал, что компания «чувствует отрицательное воздействие» последние два-три года, в последнее время оно было связано с санкциями.

О влиянии энергокризиса на атомную отрасль — в материале «Ъ» «Силы мировой реакции».

Лаура Кеффер