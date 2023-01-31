Назначен новый директор новосибирского театра «Старый дом»

Новый директор представлен коллективу новосибирского театра «Старый дом». Им стала Татьяна Ильина, которая ранее работала начальником отдела развития Новосибирского музыкального театра. «Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы театр рос и развивался, и, со своей стороны, очень надеюсь на вашу поддержку, так как для меня это первый опыт руководства столь серьезного уровня», - сказала она, обращаясь к коллективу.

Ранее «Старый дом» возглавляла Антонида Гореявчева. В декабре она была назначена руководить театром «Красный факел» после отставки Александра Кулябина, который работал директором «Красного факела» 23 года. Ранее работавший главрежем сын Александра Кулябина Тимофей назвал увольнение отца «уничтожением единого пространства нашей работы» людьми, «которым никакой театр не нужен и не интересен». На прошлой неделе стало известно, что в отношении Александра Кулябина возбуждено уголовное дело о растрате.

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Анна Егорова