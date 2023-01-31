Минэкономики сочло прогноз МВФ подтверждением успешного преодоления Россией санкций

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российской экономике с падения на 2,3% в прошлом году до роста на 0,3% в 2023-м. В Минэкономики считают, что это свидетельствует о преодолении западных санкций. Дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, сообщили в ведомстве.

«Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран»,— заявили РБК в Минэкономики.

Министерство уточнит свои оценки на 2023 и 2024 годы «в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития». Сценарные условия обычно готовятся в апреле.

МВФ до начала вооруженного конфликта на Украине ожидал роста российского ВВП на 2,1% в 2023 году. После ввода войск он спрогнозировал падение на 2,3%, далее ухудшил прогноз до снижения на 3,5%, но осенью вернулся к отметке 2,3%. Минэкономики РФ ожидает в 2023 году снижения ВВП на 0,8%, Центробанк — в пределах 1–4%.

Снижение российской экономики в 2022 году, по официальной предварительной оценке, составило 2,5%, по данным МВФ — 2,2%. Фонд в апреле ожидал снижения на 8,5%, в июле — на 6%, в октябре — на 3,4%.

Дарья Эрозбек