«Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать?»,— с таким комментарием выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам поездки в Ботсвану и ЮАР. Западные лидеры совершают визиты на Черный континент на фоне российской активности в африканских странах. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров буквально только что вернулся из большого турне по Африке. Кроме того, в Зимбабве с визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в этом очередной этап противостояния России и Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Руководителю Белоруссии оказан самый что ни на есть радушный прием: ликующие местные граждане, президент страны Мнангагва Эммерсон лично прибыл встречать коллегу в аэропорт, на переговоры лидеры отправились в одной машине. Не секрет, что в последнее время Александр Григорьевич не часто покидает пределы Белоруссии. В основном он ездит в Россию или же посещает мероприятия по линии постсоветской интеграции. Нынче же он совершает сразу два больших визита — в Зимбабве Лукашенко прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов. Впрочем, оставим пока Александра Григорьевича в его увлекательном путешествии.

Стоит напомнить, что глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров буквально только что находился в большом африканском турне. Оценки переговоров со стороны МИДа самые что ни на есть обнадеживающие, вроде того, что Африка с нами или почти с нами. Как известно, летом в Санкт-Петербурге пройдет второй по счету саммит Россия—Африка, на который возлагаются большие надежды.

Еще нужно отметить, что особый интерес вызвало посещение Лавровым королевства Эсватини (бывший Свазиленд). Было даже подписано соглашение о безвизовых поездках, правда, как позже выяснилось, только для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Но это в принципе и не важно, главный смысл в том, что находит Россия новых партнеров, а в перспективе и друзей. В любом случае мы не одни. Вот теперь россияне узнают о далекой доселе неизвестной африканской стране.

Злопыхатели при этом отмечают, что Москва не только ищет новых союзников, но и пытается выставить с континента бывших западных партнеров-колонизаторов, в частности, Францию. Правда, сейчас на Черном континенте появился новый очень серьезный игрок — Китай. Конкурировать с ним или, хуже того, бороться за влияние не очень правильно со стратегической точки зрения. И, кроме того, для того, чтобы дружить и сотрудничать, нужны финансовые средства, дабы заинтересовать новых друзей и партнеров не только политически, но и материально. С этим также не все очевидно в нашей стране.

Собственно говоря, возвращаемся к Лукашенко. Александр Григорьевич активно зовет в Минск и председателя Си Цзиньпина и не скрывает своих намерений развивать дружеские отношения с Поднебесной.

В общем, так получается, что белорусский лидер, в частности, тоже активно интересуется Африкой. Конечно, у него есть свой интерес, а, может быть, он действует в кооперации. Вот только с кем? Пусть это будет очередной интригой.

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