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Коммерсантъ FM
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С начала года при пожарах в России погибло более 30 детей

С начала 2023 года в России при пожарах погибло уже 36 детей. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, чаще всего гибли дети от трех до пяти лет. В 2022 году треть погибших несовершеннолетних были этого возраста. «При этом треть из них остались дома одни. Не оставляйте несовершеннолетних детей без присмотра, это может привести к трагедии»,— призвал глава МЧС Александр Куренков.

В частности, в январе трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Дети отравились продуктами горения, в числе возможных причин возгорания называли неосторожное обращение с огнем. Их отец был на работе.

Лаура Кеффер

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