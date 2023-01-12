Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ) после гибели при пожаре трех детей в Камышлове (Свердловская область), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Наказание по данное статье — до четырех лет колонии.

Пожар произошел вечером 11 января в доме на ул. Высокой. По предварительной информации, дети отравились продуктами горения. Сейчас прорабатываются различные версии происшествия, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем либо проблемы с печным отоплением.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что погибшими оказались трое мальчиков десяти, восьми и пяти лет. Их отец — грейдеровщик местной компании, который с утра находился на работе. Мать погибших детей сейчас находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка.

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