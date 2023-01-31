В ВСУ заявили, что не могут противостоять иранским баллистическим ракетам

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у Украины нет средств, которые позволили бы противостоять иранским баллистическим ракетам. По его словам, для этого стране необходимы системы противовоздушной обороны, в том числе американские Patriot PAC-3 и французские SAMP/T (Sol-Air Moyenne Porte/Terrestre).

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты.— "Ъ") и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их»,— сказал господин Игнат в интервью телеканалу «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

Страны Евросоюза, США, Великобритания и Украина обвиняют Россию в использовании иранских беспилотников в ходе военного конфликта на Украине. Они также ввели санкции против производителей беспилотников в Иране. Россия и Иран отрицают поставки. В Иране признавали передачу вооружений России, однако, как утверждают власти, это произошло за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.

28 января город Исфахан в центральной части Ирана был атакован беспилотниками. Утверждалось, что одно устройство сбила система противовоздушной обороны, два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались». Ни одна страна пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. По информации СМИ, за атакой могли стоять Израиль, Украина или США. В Пентагоне утверждают, что военные США не причастны к нападению.

Подробнее — в материале «Ъ» «И Украина, и Израиль оказались под подозрением».

Олеся Павленко