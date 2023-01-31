Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Испании
19-й тур. «Жирона»—«Барселона» 0:1 (Педри, 61). «Хетафе»—«Бетис» 0:1 (Иглесиас, 86 (пен.)). «Осасуна»—«Атлетико» 0:1 (Ньигес, 74). «Реал»—«Реал Сосьедад» 0:0. Положение команд. 1. «Барселона» — 47 очков (после 18 матчей). 2. «Реал» — 42 (18). 3. «Реал Сосьедад» — 39 (19). 4. «Атлетико» — 34 (19). 5. «Бетис» — 31 (18). 6. «Вильярреал» — 31 (18).
Чемпионат Франции
20-й тур. «Марсель»—«Монако» 1:1 (Санчес, 47 — Верету, 17 (автогол)). «Труа»—«Ланс» 1:1 (Ларуси, 50 — Томассон, 18). ПСЖ—«Реймс» 1:1 (Неймар, 51 — Балогун, 90+6). Положение команд. 1. ПСЖ — 48 очков. 2. «Ланс» — 45. 3. «Марсель» — 43. 4. «Монако» — 38. 5. «Ренн» — 37. 6. «Лорьян» — 35.
Чемпионат Италии
20-й тур. «Кремонезе»—«Интер» 1:2 (Окереке, 11 — Мартинес, 21, 65). «Аталанта»—«Сампдория» 2:0 (Мехду, 42; Лукман, 57). «Милан»—«Сассуоло» 2:5 (Жиру, 24; Ориги, 81 — Дефрель, 19; Фраттези, 22; Берарди, 30; Лорьенте, 47 (автогол); Энрике, 79). «Ювентус»—«Монца» 0:2 (Чиурриа, 18; Карвалью, 39). «Лацио»—«Фиорентина» 1:1 (Казале, 8 — Николас Гонсалес, 49). «Наполи»—«Рома» 2:1 (Осимхен, 17; Симеоне, 86 — Эль-Шаарави, 75). Положение команд. 1. «Наполи» — 53 очка. 2. «Интер» — 40. 3. «Лацио» — 38. 4. «Аталанта» — 38. 5. «Милан» — 38. 6. «Рома» — 37.
Чемпионат Германии
18-й тур. «Герта»—«Унион» 0:2 (Дуки. 44; Зегуин, 67). «Бавария»—«Айнтрахт» 1:1 (Зане, 34 — Коло Муани, 69). «Фрайбург»—«Аугсбург» 3:1 (Грегорич, 13; Хёлер, 30; Линхарт, 85 — Бериша, 29 (пен.)). «Байер»—«Боруссия» (Дортмунд) 0:2 (Адейеми, 33; Тапсоба, 53 (автогол)). «Лейпциг»—«Штутгарт» 2:1 (Собослаи, 25, 49 — Фюрих, 68 (пен.)). Положение команд. 1. «Бавария» — 37 очков. 2. «Унион» — 36. 3. «Лейпциг» — 35. 4. «Боруссия» (Д) — 34. 5. «Фрайбург» — 34. 6. «Айнтрахт» — 32.
Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед»—«Рединг» 3:1 (Каземиру, 54, 58; Фред, 66 — Мбенг, 72). «Брайтон»—«Ливерпуль» 2:1 (Данк, 39; Митома, 90+2 — Эллиотт, 30). «Манчестер Сити»—«Арсенал» 1:0 (Аке, 64).
Выделенные команды вышли в 1/8 финала.