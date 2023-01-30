Умер канадский хоккеист Бобби Халл

Сегодня, 30 января, утром в возрасте 84 лет умер известный канадский хоккеист Бобби Халл по прозвищу Золотая Ракета, сообщает Daily Herald. Он считался самым быстрым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) своего времени.
Бобби Халл в 2017 году
Фото: G-Jun Yam / AP
Халл забил 610 голов в НХЛ, является членом Зала хоккейной славы. Выиграл Кубок Стэнли в составе клуба «Чикаго Блэк Хокс» в сезоне-1960/1961, Бобби Халл — обладатель Кубка Канады 1976 года. В 1978 году Халл объявил о завершении игровой карьеры.
Включен в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).