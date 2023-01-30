Умер канадский хоккеист Бобби Халл

Сегодня, 30 января, утром в возрасте 84 лет умер известный канадский хоккеист Бобби Халл по прозвищу Золотая Ракета, сообщает Daily Herald. Он считался самым быстрым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) своего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бобби Халл в 2017 году

Фото: G-Jun Yam / AP Бобби Халл в 2017 году

Фото: G-Jun Yam / AP

Халл забил 610 голов в НХЛ, является членом Зала хоккейной славы. Выиграл Кубок Стэнли в составе клуба «Чикаго Блэк Хокс» в сезоне-1960/1961, Бобби Халл — обладатель Кубка Канады 1976 года. В 1978 году Халл объявил о завершении игровой карьеры.

Включен в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).

Мария Федотова