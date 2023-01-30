Старовойт сообщил об обстреле района Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области. По его словам, зафиксировано «не менее 20 прилетов». Пострадавших нет, однако повреждены два домовладения, отметил он.

«Есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале. Повреждения получила также линия электропередач.

К своему посту губернатор приложил четыре фотографии, на трех из которых видны дома с поврежденными крышами, одна ли это и та же постройка, понять трудно. На четвертом фото запечатлен снаряд.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».