В Японии погиб чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн

Американский лыжник и чемпион мира по фристайлу 2015 года Кайл Смейн погиб в горах Японии при сходе лавины. Ему был 31 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кайл Смейн

Фото: Darko Bandic / AP Кайл Смейн

Фото: Darko Bandic / AP

Как поясняет издание The Sun, спортсмен находился на горнолыжном курорте Хакуба (на горе высотой 2469 метров). Господин Смейн приехал в Японию для продвижения зимнего туризма в стране по контракту с компаниями Ikon Pass и Nagano Tourism.

Из-за лавины также погиб австрийский лыжник, личность которого пока не установлена, сообщает The Times. По информации The Sun, вторым погибшим также был гражданин США по имени Адам Ю. Издание Mountain Gazette пишет, что к инциденту имеет отношение группа австрийских лыжников.

Андрей Сапожников