«На повестке дня жесткий сценарий»

В Кремле осудили атаку беспилотников на иранские военные объекты. Удар был нанесен в минувшие выходные. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял. Тем не менее считается, что за всем этим стоит Израиль, который действовал при поддержке США. На этом фоне в Иерусалим прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Противостояние иранской угрозе — одна из главных тем переговоров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад ужесточает позицию в отношении Тегерана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Израиле в минувшие выходные произошли сразу два теракта с жертвами. Естественно, страна обещала ответные меры и дополнительные действия по борьбе с террором. И вот буквально спустя сутки неизвестные дроны атаковали военно-промышленные объекты в Иране. Речь, в частности, идет о производственном комплексе в провинции Исфахан. Что там выпускают, естественно, доподлинно неизвестно, однако очень может быть, что те же беспилотники и даже баллистические ракеты.

При этом так совпало, что на западе страны — в провинции Западный Азербайджан — произошло еще и землетрясение с жертвами. Относительно нападения власти в Тегеране заявили, что ничего враги не добились. Сработали комплексы ПВО, пострадала лишь крыша какого-то склада, завод работает, все нормально.

Запад утверждает обратное, что удар был точным и эффективным. И это подтверждают видеокадры с места события — пожар там приличный. Ответственность за нападение на себя никто не берет. Даже не исключается, что дроны были запущены с иранской территории. Хотя, наверное, всем ясно, кто может такое организовать. В Москве акцию против суверенного государства осудили. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего.

Судя по всему, главное — в первую очередь политические, а не военные последствия этой атаки. Ирану явно дают понять, что ему не стоит переходить «красную линию». И если что, рука не дрогнет. И явно нежелательно как-то пытаться участвовать в украинском конфликте, пусть и поставками вооружений. Попытки договориться по-хорошему, в частности, посредством так называемой ядерной сделки, предприниматься более не будут — на повестке дня жесткий сценарий.

При чем здесь Россия? Сегодня Тегеран не то чтобы наш друг, но стратегический партнер. В связи с этим очередной важный момент: новый старый израильский премьер Биньямин Нетаньяху всегда считался лояльным Кремлю политиком. По крайней мере, к высшему российскому руководству он относился с уважением, никаких ценностей не навязывал, за что неоднократно удостаивался самых что ни на есть положительных оценок со стороны лично президента России Владимира Путина.

Не является секретом, что Израиль ставит во главу угла свою личную безопасность, поэтому и от украинского конфликта пытается всячески дистанцироваться, чтобы не создавать дополнительных проблем. Но если Москва сотрудничает с Ираном в военной области, то это в корне меняет ситуацию. Хорошие отношения оказываются уже под большим вопросом.

Как бы то ни было, в Иерусалим прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, а ранее там был директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Пресса пишет о новых стратегических планах союзников на ближайшую перспективу. Не очень похоже, чтобы они ставили в качестве цели умиротворение Исламской Республики Иран.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".