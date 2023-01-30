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Коммерсантъ FM
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«На повестке дня жесткий сценарий»

Дмитрий Дризе — о последних событиях на Ближнем Востоке

В Кремле осудили атаку беспилотников на иранские военные объекты. Удар был нанесен в минувшие выходные. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял. Тем не менее считается, что за всем этим стоит Израиль, который действовал при поддержке США. На этом фоне в Иерусалим прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Противостояние иранской угрозе — одна из главных тем переговоров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад ужесточает позицию в отношении Тегерана.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Израиле в минувшие выходные произошли сразу два теракта с жертвами. Естественно, страна обещала ответные меры и дополнительные действия по борьбе с террором. И вот буквально спустя сутки неизвестные дроны атаковали военно-промышленные объекты в Иране. Речь, в частности, идет о производственном комплексе в провинции Исфахан. Что там выпускают, естественно, доподлинно неизвестно, однако очень может быть, что те же беспилотники и даже баллистические ракеты.

Как МИД Ирана вызвал поверенного Украины из-за комментариев об атаке на военный завод

При этом так совпало, что на западе страны — в провинции Западный Азербайджан — произошло еще и землетрясение с жертвами. Относительно нападения власти в Тегеране заявили, что ничего враги не добились. Сработали комплексы ПВО, пострадала лишь крыша какого-то склада, завод работает, все нормально.

Запад утверждает обратное, что удар был точным и эффективным. И это подтверждают видеокадры с места события — пожар там приличный. Ответственность за нападение на себя никто не берет. Даже не исключается, что дроны были запущены с иранской территории. Хотя, наверное, всем ясно, кто может такое организовать. В Москве акцию против суверенного государства осудили. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего.

Судя по всему, главное — в первую очередь политические, а не военные последствия этой атаки. Ирану явно дают понять, что ему не стоит переходить «красную линию». И если что, рука не дрогнет. И явно нежелательно как-то пытаться участвовать в украинском конфликте, пусть и поставками вооружений. Попытки договориться по-хорошему, в частности, посредством так называемой ядерной сделки, предприниматься более не будут — на повестке дня жесткий сценарий.

При чем здесь Россия? Сегодня Тегеран не то чтобы наш друг, но стратегический партнер. В связи с этим очередной важный момент: новый старый израильский премьер Биньямин Нетаньяху всегда считался лояльным Кремлю политиком. По крайней мере, к высшему российскому руководству он относился с уважением, никаких ценностей не навязывал, за что неоднократно удостаивался самых что ни на есть положительных оценок со стороны лично президента России Владимира Путина.

Почему Израиль обвиняют в атаке на иранский военный объект

Почему Израиль обвиняют в атаке на иранский военный объект

Не является секретом, что Израиль ставит во главу угла свою личную безопасность, поэтому и от украинского конфликта пытается всячески дистанцироваться, чтобы не создавать дополнительных проблем. Но если Москва сотрудничает с Ираном в военной области, то это в корне меняет ситуацию. Хорошие отношения оказываются уже под большим вопросом.

Как бы то ни было, в Иерусалим прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, а ранее там был директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Пресса пишет о новых стратегических планах союзников на ближайшую перспективу. Не очень похоже, чтобы они ставили в качестве цели умиротворение Исламской Республики Иран.

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