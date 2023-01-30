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Коммерсантъ FM
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ООН: с 24 февраля на Украине погибло 7110 мирных граждан

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По состоянию на 30 января 2023 года с начала боевых действий в стране зафиксировано 7110 погибших и 11547 раненых мирных граждан.

Среди погибших 180 девочек и 225 мальчиков подросткового возраста и 33 маленьких ребенка, среди раненых 242 девочки, 334 мальчика и 266 детей. Больше всего жертв в Донбассе — 4144 погибших, 5854 раненых.

«К большей части жертв среди мирного населения привело применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелы с помощью тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха»,— говорится в материале ООН. В управлении предполагают, что фактическое число жертв боевых действий значительно выше.

По данным на 24 января 2023 года, около 8 млн граждан Украины были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий. Больше всего украинских беженцев зарегистрировано в Польше — 1,5 млн человек.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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