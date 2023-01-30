Песков: все большее вовлечение НАТО в конфликт на Украине не изменит ход событий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений на Украину приводят к эскалации конфликта и ситуация тупиковая. Так он прокомментировал просьбу Киева пожертвовать ему немецкую подводную лодку. Господин Песков отметил, что на ход событий помощь Запада не повлияет.

«Украина требует все новые и новые вооружения. Запад поощряет это, присягает в готовности обеспечить поставки. Ситуация тупиковая. Это приводит к эскалации. Все больше и больше вовлекаются страны НАТО в этот конфликт. Но ход событий это не изменит. СВО продолжается»,— сказал господин Песков журналистам.

Он заявил, что между Россией и НАТО контактов нет, поэтому и о перспективе переговоров между ними говорить сложно. По словам представителя Кремля, во всех европейских странах есть определенные круги, которые выступают против увеличения вовлеченности в украинском конфликте.

Заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник вчера, 29 января, заявил, что Берлин мог бы предоставить Киеву одну из своих подводных лодок класса HDW 212A. «У меня есть еще одна креативная идея. Германия производит одну из лучших подводных лодок в мире, HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить ее на Украину?» — написал господин Мельник в Twitter. По его словам, это может вытеснить российский флот из Черного моря.

Подробнее о том, что происходит на 341-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек