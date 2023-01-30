Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mercedes-Benz анонсировал обновление кроссоверов GLE

Компания Mercedes-Benz анонсировала обновление семейства кроссоверов GLE, которые будут представлены в январе 2023 года.

Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Как сообщает немецкий автопроизводитель, рестайлинг затронет как базовый кроссовер Mercedes-Benz GLE, так и его купеобразную версию Mercedes-Benz GLE Coupe. Ожидается, что обновленные автомобили получат переработанную оптику, новые бампера и решетку радиатора, а также модернизированный интерьер с новым поколением мультимедийной системы MBUX.

Напомним, текущее поколение Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLE Coupe выпускаются с 2018 и 2019 года соответственно. Премьера рестайлинговых кроссоверов намечена на 31 января.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...