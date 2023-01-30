Mercedes-Benz анонсировал обновление кроссоверов GLE

Компания Mercedes-Benz анонсировала обновление семейства кроссоверов GLE, которые будут представлены в январе 2023 года.

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Как сообщает немецкий автопроизводитель, рестайлинг затронет как базовый кроссовер Mercedes-Benz GLE, так и его купеобразную версию Mercedes-Benz GLE Coupe. Ожидается, что обновленные автомобили получат переработанную оптику, новые бампера и решетку радиатора, а также модернизированный интерьер с новым поколением мультимедийной системы MBUX.

Напомним, текущее поколение Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLE Coupe выпускаются с 2018 и 2019 года соответственно. Премьера рестайлинговых кроссоверов намечена на 31 января.

Максим Вершинин